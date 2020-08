Unicef reafirma parceria com Cruzeiro do Sul no segundo semestre de 2020

Xapuri registrou 76 novos casos do novo coronavírus no período compreendido entre 24 e 31 de julho – 8 dias. No total do mês, o município registrou 223 casos contra 240 de todo o período anterior desde o início da pandemia – 27 de abril a 30 de junho.

A média registrada nesse período foi de 9,5 casos diários. Apenas nas últimas 24 horas foram confirmados 25 novos diagnósticos de Covid-19. De 18 testes rápidos realizados nesse período, 17 tiveram resultado positivo. Outros 8 foram testados via método RT-PCR.

Os números indicam que o município voltou a se aproximar do pior momento da pandemia, que ocorreu na primeira quinzena de junho, quando registrou uma média 9,85 casos por dia no período de uma semana – 4 a 10 de junho.

No decorrer de julho, o coronavírus também não deu trégua. Gráfico elaborado pela comandante do 8º Batalhão de Corpo de Bombeiros de Xapuri, tenente Marcela Sopchaki, com base nos dados da Semusa, mostra que nos últimos 14 dias do mês a média móvel de novos casos subiu 159,26%.

“Nossos números agora mostram que podemos ter um momento mais perigoso. Os óbitos estão ocorrendo de forma mais espaçada, porém era um período em que havia poucas internações. Veja que agora temos uma média alta e 4 internações”, ponderou a militar que acompanha a evolução da pandemia na cidade.

O último Boletim Municipal, divulgado nesta sexta-feira, 31, trouxe um aumento também quanto aos casos em análise, que na segunda-feira, 27, eram 26 e, agora, são 44. A quantidade de pessoas monitoradas também subiu, de 345 para 504.

Outro dado destacado pelo novo boletim é o do número de altas médicas, que foram a 299 do total de infecções diagnosticadas no município, cerca de 64%. O município também registrou mais uma morte pela doença nesta sexta-feira, 31, indo a 6 óbitos.

Com base nos dados do Boletim do Departamento de Vigilância em Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), Xapuri é o 11º município do estado em incidência de Covid-19, com uma taxa de 2.158 casos para cada grupo de 100 mil habitantes.

A reportagem tentou falar com o secretário de Saúde de Xapuri, Wagner Menezes, sobre a nova elevação dos casos do coronavírus no município, mas não recebeu resposta até o fechamento desta matéria.

Alto Acre

Os quatro municípios da regional do Alto Acre – Brasiléia, Xapuri e Assis Brasil com dados divulgados por suas respectivas secretarias de saúde e Epitaciolândia com dados do Boletim Sesacre – têm 1.906 casos do novo coronavírus registrados até o momento.

O número de óbitos por Covid-19 na regional é de 32 – 11 em Brasiléia, 9 em Epitaciolândia, 6 em Xapuri e 6 em Assis Brasil, que é o município de maior incidência de Covid-19 no Acre, com uma taxa de 4.260,5 casos por grupo de 100 mil habitantes.

Atualmente, dos 19 leitos clínicos disponíveis na regional, 8 estão ocupados por pacientes quadro de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Seis deles têm diagnóstico positivo para Covid-19. A taxa de ocupação é de 42,1%.