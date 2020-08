Sesacre nega “chegada ao pico” da pandemia do coronavírus no Acre

Francisco de Assis Alves Mendes, 58 anos, irmão mais novo do líder sindical Chico Mendes, é um dos pacientes de Covid-19 entubados no hospital de campanha do Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into), em Rio Branco.

Assis, como é mais conhecido, é diabético, cardíaco e hipertenso, o que torna o seu quadro muito mais delicado. Submetido a tratamento com plasma convalescente, ele necessita de doação de sangue de qualquer tipo.

A família orienta aos interessados em ajudar que procurem o Hemoacre – Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre. Os doadores precisam ter testado positivo para o novo coronavírus e estar sem sintomas por mais de 30 dias após a recuperação.

O ac24horas conversou com Deusamar Mendes, cunhada de Assis – ela é viúva de Zuza Mendes, que morreu em 2015 de problemas relacionados à diabetes. Zuza era o segundo mais velho dos 6 irmãos Mendes, mais novo apenas que Chico.

Em 4 de dezembro do ano passado, faleceu Celiza Mendes, de 56 anos, também diabética, uma das duas mulheres entre os irmãos. Os outros dois, Margarida e Lino, vivem, respectivamente, em Porto Velho e Guajará-Mirim, em Rondônia.

Deusamar informou que nas últimas horas foram muitas as pessoas que procuraram o Hemoacre para fazer doação de sangue em favor de Assis. Segundo ela, o médico responsável por ele chegou telefonar para a esposa informando do sucesso da campanha feita pela família e comunicando que o plasma ajudará também a outros pacientes.

“Graças a Deus, ontem fez fila para doar sangue para o Assis. O médico ligou para a esposa dele para agradecer, pois vai ajudar outras pessoas que estão precisando. Muito obrigado a todos que compartilharam. Ele ainda se encontra entubado grave, mas eu creio em Deus que ele vai sair dessa. Deus vai fazer um milagre”, disse.

De acordo com a última atualização do Boletim Informativo da Assistência à Saúde, o Acre tem hoje 246 de pacientes internados, dos quais 160 com resultado positivo para Covid-19. Destes, 51 estão em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 195 em leitos (clínicos, obstétricos ou pediátricos). A média de internação geral dos últimos 7 dias foi de 241 pacientes, observando-se um aumento de 2,1%.