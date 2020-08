Domingo tem 2 mortes e 36 novos casos de coronavírus no Acre

Total de óbitos agora chega a 537 e número de contaminados alcança 19.966 pessoas

O boletim parcial apresentado pela secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) neste domingo, dia 2 de agosto, mostra que o Departamento de Vigilância em Saúde registrou 36 novos casos de contaminação por coronavírus no estado. Desse modo, o número de infectados no Acre subiu de 19.930 para 19.966 nas últimas 24 horas.

O Acre também confirmou mais 2 mortes em decorrência da Covid-19 de ontem para hoje. Entre as vítimas fatais recentes, as 2 pessoas são do sexo masculino, com idades entre 55 e 59 anos. Um dos óbitos é de um paciente morador de Acrelândia e o outro de Epitaciolândia. Agora, o total de óbitos por conta do vírus subiu de 535 para 537.

Perda de exames

O Laboratório Charles Mérieux, em Rio Branco, responsável pela liberação do resultado dos exames para Covid-19 no Acre, perdeu cerca de 200 exames nessa sexta-feira, 31, devido à contaminação do material decorrente de falha no armazenamento. Tubos teriam vazado e contaminado todos os exames. Agora, os exames terão de ser refeitos.

Antes disso, o laboratório chegou a ficar por quase uma semana sem liberar exames por falta de insumos, o que fez com que o número de testes constantes no boletim caísse drasticamente no decorrer dessa semana. Nesse sábado, dia 1°, a fila de exames em análise parados para a doença estava em pouco mais de 900 amostras.