Irmão de Chico Mendes está entubado no Into com Covid-19

A carta de boas vindas da presidente do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) no Acre ao governador Gladson Cameli pareceu mais uma carta de recomendação ao chefe do Executivo. Cameli optou nessa semana por deixar o Progressistas e embarcar de vez no ninho tucano. Contudo, Mara Rocha fez questão de deixar bem claro neste sábado, dia 1° de agosto, quais as regras que o representante do Palácio Rio Branco deverá se submeter ao se filiar ao partido.

“O PSDB é um partido organizado, com executiva eleita e com um estatuto muito bem elaborado. Vossa excelência vai gostar! Todos que aqui chegam são bem recebidos, seja rico ou pobre, seja governador ou não”, inicia Mara Rocha.

Mara reafirmou que a pré-candidatura de Minoru Kinpara a prefeitura de Rio Branco é inquestionável. “Venha governador, para somar e seja um entre todos nós! Como presidente da sigla fico feliz de ter um cabo eleitoral forte com sua envergadura para balançar a bandeira dos nossos tucanos nos pleitos do interior e na capital. A casa aqui tem ordem, você vai gostar!”, conclui.

Em seguida, a representante maior do PSDB no Estado diz que os filiados têm muitos direitos no partido, mas também temos muitos deveres. “Como, por exemplo, a fidelidade partidária constante no nosso estatuto”, assevera.

A deputada cita ainda que o partido realmente precisa de um cabo eleitoral forte como Gladson para apoiar todas as candidaturas tucanas no Acre. “Aliás, quero afirmar que todas estão muito bem sacramentadas e firmes como uma rocha, com o aval das executivas estadual, municipais e todos os filiados do partido”, destaca.