Acidente entre motocicletas mata mais duas pessoas na BR-364, próximo à Tarauacá

Nos primeiros seis meses de 2020, a Ouvidoria do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) realizou 28.829 atendimentos ao cidadão. O número abrange as demandas que chegaram via formulário eletrônico, e-mail, telefone e cartas, no período de 1º de janeiro a 30 de junho.

Desde março, em razão das medidas de isolamento social adotadas diante da pandemia provocada pelo novo coronavírus a Ouvidoria do TSE, assim como outras áreas do Tribunal, teve de adaptar o seu funcionamento.

Do total de 28.829 atendimentos, 20.520 estão registrados no sistema do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC). As outras 8.309 demandas não estão registradas eletronicamente porque foram atendidas de forma remota, o que impossibilitou o cadastro no SAC.

Dos números contabilizados pelo sistema, a maior parte dos atendimentos chegou pelo formulário preenchido diretamente no Portal do TSE. Esse meio representou 72,11% dos atendimentos, sendo 14.797 nos primeiros seis meses.

Os temas mais procurados foram título eleitor, emissão de certidões de quitação de débitos e de crimes eleitorais e fechamento do cadastro para as Eleições 2020.

Outra demanda frequente trata do funcionamento da Justiça Eleitoral e da realização das Eleições Municipais em plena pandemia. Em junho, o TSE precisou adaptar o calendário eleitoral após a decisão do Congresso Nacional de adiar o pleito municipal em 42 dias.