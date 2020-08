Após ganhar R$ 1,5 milhão, nome de Gleici vai parar na lista do auxílio emergencial

A acreana e ex-BBB Gleici Damasceno, campeã da 18ª edição do reality, caiu no golpe do Auxílio Emergencial. O nome dela e de outros famosos, como Anitta, Whindersson Nunes e Felipe Neto, passaram a constar como beneficiários do Auxílio no valor de R$ 600 disponibilizado pelo Governo Federal a famílias vulneráveis economicamente durante a pandemia do novo coronavírus.

Um levantamento feito pela equipe da colunista Fábia Oliveira, do IG, mostra quem são as novas celebridades encontradas no Portal da Transparência pelo benefício. Procurada pelo ac24horas, Gleici confirmou que o fato se trata, sim, de um ato criminoso. “Infelizmente fui vítima de um golpe. Meu advogado já está tomando as devidas medidas”, explicou à reportagem.

Além dela, nomes de outros ex-BBBs também aparecem na lista, como Rafinha, campeão do ‘BBB 8’, Mari Gonzalez, Petrix Barbosa, Rízia Cerqueira, os gêmeos Antônio e Manoel Rafaski, Amanda Djehdian, Lia Khey, Gyselle Soares e Ayrton Lima, pai da também ex-BBB Ana Clara Lima.

A eficácia da avaliação do Dataprev, responsável por disponibilizar o benefício aos inscritos, vem sendo questionada pelos famosos que já caíram no golpe, onde seus dados pessoais são captados e usados por fraudadores para conseguir aprovação.