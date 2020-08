Acre vai retomar convênio com a Casa de Apoio ao Transplantado em São Paulo

Cerca de 120 famílias dos alunos que estudam no Centro de Ensino Especial Dom Bosco, em Rio Branco, receberam a doação de 120 cestas básicas, 500 máscaras de tecido e 10 pacotes de fraldas nessa sexta-feira, 31, após uma ação de solidariedade da secretaria de Assistência Social dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres (SEASDHM). Tosos os alimentos, materiais de proteção e higiene foram arrecadados no dia 30 de maio, durante a transmissão de uma live solidária.

A assistência de alimentos promovida pela pasta durante o período de pandemia do coronavírus já beneficiou famílias em todas as regiões do Acre. A coordenadora de ensino, Ângela Vittorazzi, explicou que a doação é muito importante, pois as famílias estão enfrentando dificuldades.

“Nós do Dom Bosco fizemos muitos movimentos para ajudar as famílias, mas com esse auxílio poderemos, por meio de um levantamento, atender as famílias mais necessitadas”, disse ao portal Agência de Notícias do Acre.