Uso de máscara será obrigatório para realizar prova do Enem 2020, diz MEC

Em decorrência da pandemia do novo coronavírus, o MEC publicou novos editais do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 contendo medidas como o uso obrigatório de máscara para participar do certame. Os editais formalizam as datas já anunciadas pelo MEC e pelo Inep, e apresenta as diretrizes e os procedimentos de prevenção à Covid-19, inclusive durante a identificação dos participantes nos dias de provas.

O exame será realizado nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021 (versão impressa) e nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro de 2021 (versão digital).

Os editais n.ºs 54 e 55 determinam que devem ser respeitados o distanciamento entre as pessoas e os protocolos de proteção contra a Covid-19 em procedimentos como ida ao banheiro e vistoria de materiais, lanches e artigos religiosos. “Também será obrigatório o uso de máscaras pelo acompanhante de mães que estiverem amamentando. O participante que não utilizar a máscara cobrindo totalmente o nariz e a boca, desde sua entrada até sua saída do local de provas, será eliminado do exame, exceto para os casos previstos na Lei n.º 14.019, de 2020”, diz o MEC.

A estrutura do exame permanece com uma redação e 45 questões em cada prova das quatro áreas de conhecimento: linguagens, códigos e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias; e matemática e suas tecnologias.