Prefeitura de Cruzeiro do Sul tira do isolamento centenas de famílias cruzeirense

A gestão do prefeito Ilderlei Cordeiro vem intensificando as ações de infraestrutura e acessibilidade as famílias de Cruzeiro do Sul. São aproximadamente 10 kms de ruas abertas com pavimentação, além de 40 km de recapeamentos em ruas com pavimentação existentes.

Toda essas operações que, atualmente, atuam com 7 frentes de serviços distribuídas em vários bairros do município, como, Aeroporto Velho, Cruzeirão, Manoel Terças, João Alves, ampliação da Avenida Ildefonso Cordeiro, mais uma equipe de tapa buracos e, por fim, outra equipe de bueiros que se divide em mais 3 frentes de serviços para atender as demandas de bueiros e colocação de meio-fios em ruas finalizadas. Toda essa estrutura emprega diretamente cerca 200 pais de famílias que utilizam quase 50 maquinários no desenvolvimento das ações.

Esses benefícios à sociedade cruzeirense estão sendo possíveis, graças, aos esforços de Ilderlei Cordeiro em economizar e tratar o dinheiro público com honradez e seriedade. Outro fator importante que permite essa maior acessibilidade aos moradores de Cruzeiro do Sul foi o desenvolvimento da tecnologia do polímero que permite o custo-benefício do quilômetro do asfalto mais barato que o valor de mercado.

O morador da rua Nilo Peçanha, bairro Saboeiro, Antônio Silva, agradeceu ao prefeito Ilderlei Cordeiro pela realização de um sonho para a comunidade. “Jamais esperávamos essa rua sair e agora vejo ela passando na frente da minha casa, isso é um sonho, guardar minha motocicleta dentro de casa. Só temos que agradecer ao prefeito Ilderlei por olhar para nossa realidade e nos proporcionar essa acessibilidade digna”, disse o morador.

O prefeito Ilderlei Cordeiro destacou que pela primeira vez iniciou o verão amazônico com recursos na conta sendo possível montar toda essa estrutura para fazer de Cruzeiro do Sul um verdadeiro canteiro de obras. “Graças a Deus, pela primeira vez na minha gestão, iniciamos o verão com recursos na conta para realizarmos os trabalhos de infraestrutura em toda nossa cidade. Hoje temos várias frentes de serviços que levarão mais dignidade aos nossos moradores. Estamos aqui na rua Amazonas, isso antes era só um caminho e mais de 150 famílias isoladas, e olhem como está bela essa rua? Então, isso é dignidade e os serviços do executivo chegando ao cidadão”.