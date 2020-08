Pastor pede perdão depois de dizer que Gladson não passa de uma criança em corpo de homem

O presidente da executiva municipal do Progressista, Pastor Reginaldo usou uma rede social para pedir perdão ao governador Gladson Cameli.

Reginaldo teve um áudio vazado cerca de 11 dia atrás onde tecia diversas críticas ao governador acreano. “O Gladson não passa de uma criança no corpo de um homem. A minha vida é lidar com gente. De gente eu entendo. A psicologia chama isso de crianças eternas. Você não tem sinais de que o Gladson vai mudar”, foi uma das declaração do pastor e dirigente partidário.

A decisão de Gladson em apoiar a candidatura de Socorro Neri à reeleição também foi alvo de críticas. “De onde pode sair uma ideia do governador fortalecer uma outra candidatura que não a do grupo político dele, contra o Márcio Bittar, contra o Petecão, contra o Bocalom, contra a Mailza, contra todo mundo. Que tipo de cabeça é isso? Isso é de gente que marginaliza a política, isso é de gente que nós três aqui passa pra botar eles onde eles estão pra depois ficarem como aqueles meninos brincando e a gente sendo cobaia”.

No pedido de perdão endereçado ao governador, Reginaldo afirma que “o perdão é uma joia valiosíssima do tesouro do amor. E é dessa virtude, que humildemente lanço mão, ao apelar que do abundante amor com que Deus enriqueceu o seu coração, me concedas a graça de seu perdão”.

Além de admitir que foi fraco e não teve a compostura correta, o pastor também afirma que perdoa os dirigentes que supostamente vazaram o áudio.

Leia o pedido de perdão:

PERDÃO PERDÃO PERDÃO

Dirijo pedido de perdão ao jovem Gladson Cameli, excelentíssimo Governador do Estado do Acre.

O perdão é uma jóia valiosíssima do tesouro do amor. E é dessa virtude, que humildemente lanço mão, ao apelar que do abundante amor com que Deus enriqueceu o seu coração, me concedas a graça de seu perdão.

Há uma quinzena de dias atrás, foi dado publicidade a um áudio de parte de uma tensa reunião em que eu debatia politicamente com dois dirigentes partidários aqui em Rio Branco.

Lamentavelmente, um dos dirigentes ou ambos, cederam a primitiva fraqueza humana, de ilicitamente gravar uma conversa estritamente privada. Não tratarei disso, pois não é o objeto de minha missiva e tal ato não pesa em meu espírito contra as duas pessoas. Desejo que encontrem o perdão de Deus, pois o meu já os têem, assim como almejo obter o seu caro Governador.

Mas, muitíssimo mais lamentável, foi minha fraqueza e descompostura, em usar termos nada decorosos em referência a um ser humano, com o agravante de se tratar da maior autoridade do nosso Estado. Tal fraqueza não faz parte do meu perfil pessoal. Incidente desconexo do meu modo de vida e ofício. O senhor bem sabe. Perdão, perdão!

Tão logo tomei conhecimento do fatídico incidente, busquei tratar pessoalmente com sua pessoa, esforço reiterado sem sucesso.

Acredito que dado a sua extensa e intensa agenda de trabalho.Dado o insucesso de lhe dar com sua Excelência pessoalmente, me valho desse instrumento na expectativa de que, o mesmo chegue ao seu conhecimento e piedosamente me declares redimido de meu pecado e mal procedimento.

O homem em sua essência é um ser espiritual, portanto, me atenho ao pleito estritamente espiritual. E busco junto a sua pessoa a dádiva espiritual do perdão.

Quanto as questões de menor relevância (política/partido), permanecerei a sua disposição para o diálogo respeitoso e fraterno, como sempre.

Que graça e paz da parte de Cristo, lhe sejam multiplicadas e plenamente manifestas.

Pr Reginaldo Ferreira da Silva Rio Branco – AC, 31 de Julho de 2020.