Mais de 90 mil famílias receberam Bolsa Família no Acre em julho

Um bom termômetro para avaliar os indicadores sociais de um local é a necessidade do uso de programas sociais para garantir o básico para a sobrevivência de uma família.

No Acre, o mês de julho demonstrou o quanto milhares de pessoas precisam de ajuda para sobreviver.

De acordo com o Ministério da Cidadania, no estado cerca de 90.815 famílias receberam o Bolsa Família neste mês. De acordo com o IBGE, o estado tem uma média de 3,8 pessoas por domicílio. Isso significa que mais de 340 mil pessoas se sustentam com a ajuda do programa de transferência de renda.

Na Região Norte, foram quase 1,8 milhões de famílias que receberam o benefício. O Acre é o 4º com mais famílias atendidas, mas responde por pouco mais de 5% do total atendido. O estado no Norte com o maior número de beneficiados é o Pará com mais de 960 mil famílias beneficiadas.

Criado em 2003, o Bolsa Família é um programa de transferência de renda do governo federal que tem o objetivo de combater a extrema pobreza no país. Em 2020, o Orçamento da União prevê que R$ 29,5 bilhões sejam pagos em benefícios do programa, mas o valor deve ser diferente, já que o Auxílio Emergencial do governo direcionado durante a pandemia substituiu o Bolsa quando foi mais vantajoso nos últimos três meses.

A região Nordeste é a mais beneficiada, com cerca de 7 milhões de famílias, seguida do Sudeste, com quase 4 milhões, Norte, com quase 2 milhões, Sul, com pouco mais de 890 mil e, finalmente, Centro-Oeste, com 680 mil.

O público-alvo do programa é formado, prioritariamente, por famílias que vivem em situação de extrema pobreza, com renda per capita de até R$ 89 mensais, e de pobreza, com renda entre R$ 89 e R$ 178 mensais por cada membro familiar. O benefício médio pago a cada família é de aproximadamente R$ 189.

Fonte: Brasil 61