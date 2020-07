Escolha para candidato a prefeito de Rio Branco é de Major Rocha, diz presidente do PSL

Depois que o coronel Ulysses Araújo divulgou uma carta se lançando pré-candidato à prefeitura da capital pelo Partido Social Liberal (PSL), o presidente do Diretório Regional do partido no Acre, Pedro Valério, contou ao ac24horas nesta sexta-feira, 31, que, apesar de nutrir muita simpatia pela candidatura de Ulysses, quem decide as cartas da sucessão municipal em Rio Branco é, de fato, o vice-governador Major Rocha.

“Ulysses é um soldado muito valoroso do nosso partido, disputou o governo, tem uma história conosco, mas essa questão da sucessão municipal em Rio Branco está, e continuará sendo coordenada pelo Major Rocha”, garante Valério. Segundo o presidente do PSL, a logística faz parte de um acordo que ele mesmo estruturou com a direção nacional do PSL. “E eu não vou quebrar [o acordo], porque sou um homem de princípios”.

A metodologia vista por Pedro Valério é simples: assim como ele não quer que Rocha interfira em suas articulações com o partido pelo interior do Acre, ele também não irá dar ‘pitaco’ na escolha do candidato na capital. “O grande coordenador da campanha em Rio Banco é o Major Rocha”, assegura.

Sendo assim, mesmo Valério sendo presidente regional do PSL, ele está submetido à decisão de Rocha. “O que eles decidirem, eu assino embaixo”, finalizou o assunto.

Entenda

O ex-comandante da Polícia Militar do Acre disse na rede social que o “PSL não pode ser coadjuvante, nem puxadinho de qualquer partido nas eleições municipais de Rio Branco, muito menos ficar solto ao vento e dependente de decisões de terceiros estranhos ao nosso partido”. Ulysses afirmou que havia se submetido humildemente a articulação que colocou Rocha no PSL, mas que as coisas mudaram a partir do momento em que o comando do ninho tucano e a condução das eleições no PSDB foram passadas ao governador Gladson Cameli.