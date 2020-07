Exercício em tempos de ócio e pandemia da C-19…

E se o PT, em 2016, não tivesse removido Márcio Batista (PC do B) de vice de Marcus Alexandre e indicado Socorro Neri? E se a Socorro Neri não tivesse rompido com o PT que lhe convidou para vice de Marcus Alexandre quando ela era do PSDB, a convite do major Rocha? E se os partidos que ganharam as eleições em 2018 tivessem articulado candidaturas viáveis em todos os municípios, inclusive, Rio Branco para enfrentar a esquerda e continuar as mudanças? E se o governador Gladson Cameli não tivesse decidido apoiar a reeleição da prefeita Socorro Neri? E se a Socorro voltasse para os braços do PT e o governador decidisse não apoiar nenhum candidato no 1º turno? A confusão acabaria, …será? E se.…chega! Cansa até cachorro! Na verdade, tá tudo nos conformes…

“Olhos de ressaca, olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Olhos que arrasta tudo para dentro de si”. (Dom Casmurro – Machado de Assis, sobre Capitu)

. A confusão tá armada!

. Ontem foi anunciada a ida do governador Gladson Cameli para o PSDB.

. Eu só acredito depois da ficha assinada, abonada, registrada em cartório e recibo passado no original.

. A política tem muitos movimentos!

. Cardeal do PROGRESISTA disse que não é verdade que Gladson Cameli está deixando o partido…

. Também não está indo para o MDB; que ele foi para São Paulo atrás de vacina contra o coronavírus e que esse negócio de filiação é para as eleições de dois mil e lá vai porrada!

. Pessoal avexado!

. No ninho tucano apressaram-se em arrumar a sede, colocar tapete azul, álcool gel e máscaras.

. “Se o Minoru já era forte, com a vinda do governador para o PSDB agora vence no 1º turno”, gritou um mais afoito.

. A história é a seguinte:

. Vai continuar tudo do jeito que está, nada vai mudar, ninguém vai para lugar nenhum…

. Às vezes, eu fico pensando cá comigo:

. Que diabos aconteceu para que a prefeita Socorro Neri desse um tuba no PT sem dó e nem piedade?

. Será que foi mal conselho?

. Uma proposta petista humilhante…? (porque o PT tem dessas, se o cabra for besta alguns petistas fazem a pessoa carregar a cruz sozinho).

. O que será que ela viu que ninguém viu?

. Só sei que a manobra que ela fez na política foi muito brusca, descarrilou o trem!

. Por sua vez, o governador ao decidir apoiar sua reeleição também descarrilou o trem dos aliados de 2018.

. E agora, José?

. Sei lá, esperar o trem das onze.

. Hoje é sexta, segunda vai ser tudo diferente, é só fechar os olhos e acreditar.

. Só cuidado para não cair num buraco.

. Bom dia!