Delegado Érico Barboza vai comandar a Polícia Federal no Acre

Em um vídeo com o radialista Silvio Santos, nesta sexta-feira, 31, o novo reforço do Rio Branco (RBFC) Bruno Fernandes, condenado em 2010 por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver de sua ex-companheira Eliza Samudio, agradeceu aos rio-branquenses pelo carinho e o apoio que tem recebido desde que desembarcou no Acre nesta quinta-feira, 30.

O goleiro afirmou que ficou surpreendido com o apoio e a receptividade do povo de Acre e falou que agora está em fase de adaptação, mas garantiu que já está pronto para estrear pelo “Estrelão”.

“É surpreendente, quero agradecer a todos pela receptividade, fui muito bem recebido no Acre. Agora é uma fase de adaptação, mas tô pronto pra jogar. Quero lutar pelos objetivos do clube e quero retribuir todo o carinho que tenho recebido das pessoas com muito trabalho e dedicação”, afirmou o goleiro.

Mais cedo, a sede do Estrelão amanheceu movimentada nesta sexta-feira, 31. com uma faixa onde estava escrito “vergonha RBFC, assassino não é bem-vindo”, um grupo de mulheres pedia que a diretoria reveja a contratação do atleta.

Uma das lideranças do grupo é a ex-secretária de políticas para mulheres no governo Sebastião Viana, Concita Maia.

“Nós repudiamos a contratação desse feminicida. É um desrespeito contra as mulheres e homens de bem do Acre. Estamos aqui para afirmar que a sociedade acreana está dizendo não ao Bruno em nosso estado. Ele não foi aceito em lugar nenhum, porque tem que ser aqui no Acre. Não somos contra sua ressocialização, mas ele tem respostas para dar. Esse feminicida não é bem vindo no Acre”, disse.