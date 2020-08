Adolescentes são pegos pela polícia vendendo droga no bairro Conquista

“Nós não podemos perder a esperança. Não podemos deixar que o medo, o sofrimento e a insegurança nos dominem. Nós temos um Deus que é o Deus da vitória e que nos livra de todo mal”. A afirmação é do jovem Frei Renã Barros, da Ordem dos Servos de Maria, que no próximo sábado, dia 1⁰ de agosto, irá realizar uma Live Solidária.

A ideia, segundo o Frei, é levar uma mensagem de amor, esperança e fé, às famílias e claro, ajudar aqueles que enfrentam dificuldades e que sofrem com os efeitos da pandemia do novo coronavírus.

“Nosso objetivo é levar uma mensagem que fortaleça cada pessoa. Sabemos que muitos estão convivendo com o medo e a insegurança. Muitos também enfrentam as dores do isolamento e estão com dificuldades financeiras. Então, nesses momentos, precisamos nos unir para levar uma palavra de conforto e esperança. Claro, buscando de alguma forma ajudar os mais necessitados”, explica o sacerdote.

Ele comenta ainda que a Live terá participação de cantores conhecidos dos fiéis católicos, além de um momento de adoração onde serão lembradas as famílias que perderam seus entes queridos vítimas da Covid-19.

“Nós queremos ser solidários com as famílias que perderam seus entes queridos, com aqueles que sofrem e, claro, suplicar a Deus o fim dessa Pandemia. Vamos nos unir em oração, numa grande comunhão de amor. Será um momento muito especial de fé, amor, adoração, partilha e alegria. Tenho certeza que o Senhor ouvirá nossa voz”, destaca.

A Live Solidária “Foi na Cruz”, inicia às 19 horas, do próximo sábado, dia 1⁰ de agosto, com transmissão pelo canal do YouTube: Frei Renã Barros.

As doações, que serão destinadas à Souza Araújo, Comunidade Arcos Íris e famílias atendidas pela Cáritas, já podem ser feitas na secretaria da Paróquia São Peregrinação, na estrada da Floresta ou no Convento dos Servos de Maria, na rua Alvorada, em frente ao Senac.