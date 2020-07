Tsunami político no Acre

Desde a semana passada que o Sistema de Meteorologia do Clima Político (SMCP) alerta para possível tsunami no Acre. O primeiro a divulgar dados preliminares do maremoto detectados no Palácio Rio Branco foi o próprio governador Gladson Cameli (PP) que chegou a viajar para Brasília e São Paulo. Ontem, à COLUNA, um membro da bancada federal afirmou que até sexta-feira a onda gigante chega a Rio Branco se espraiando por todo o estado. “Será devastador, vai mudar completamente a política no Acre para que algumas pessoas saibam que decisões apressadas têm desdobramentos”, justificou, alertando que o epicentro foi o encontro das placas tectônicas do PSDB com PSD nas ilhas do círculo de fogo Rocha/Petecão. Os vulcões MDB e PP poderão, inclusive, entrar em erupção lançando gases tóxicos na atmosfera há mais de 30 quilômetros de altura. Toda a população está sendo avisada para o caso de evacuação das cidades. As companhias aéreas SOLIDARIEDADE e DEM deverão suspender os voos e aguardar instruções do Palácio RB.

“A corrupção não é uma invenção brasileira, mas a impunidade é uma coisa muito nossa”. (Jô Soares)

. Eu que pensava que o filme “O Advogado do Diabo” era ficção…

. Santa ingenuidade!

. Bons nomes estão na disputa por uma vaga na Câmara Municipal.

. Sangue bom, sangue novo, renovação.

. É o caso do jovem Richard Brilhante, oriundo do movimento estudantil!

. O movimento é um berçário de bons políticos!

. Em Manoel Urbano acontece um fato que comprova o novo fenômeno na política:

. PT, PSD e DEM estão se juntando em torno da candidatura do Izaute Vaz (PT) tendo como vice o pastor Aldemar (PSD) apoiado pelo DEM.

. Na última eleição esses partidos eram adversários figadais.

. O povo só olha…depois vota!

. “Ó Jardineira por que estás tão triste/ Mas o que foi que te aconteceu/ Foi a Camélias que caiu do galho/ deu dois suspiros e depois morreu…

. Sobre política continuo sem saber de quase nada!

. Vou ter que reaprender tudo!

. PSDB/PSD e MDB iam se juntar no café da manhã, na merenda o MDB convidou o governador Gladson Cameli para se filiar.

. Pense num angu!!

. Pense numa fricção mental!

. Pense numa lambança!

. Atacar o MPF e o MPE é um erro grave, são aliados do povo, da vida, da justiça, do combate ao crime, à corrupção, à patifaria.

. “É verdade que agora vai ter eleição para delgado, promotor, procurador, juiz, pastor, padre e bispo”.

. Sei lá Maria Rosa, as coisas estão tão confusas!

. Tem alguma coisa errada no universo, a harmonia dos contrários foi perdida, tudo se repete como em um lapso temporal, acho que se “lasquemos”.

. A cobra fumou, a jiripoca piou e a porca torceu o rabo e ninguém viu, só eu.

. Saúde, Martinello!

. Bom dia!