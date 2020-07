“Se vai fechar as igrejas, fecha também tudo aquilo que reabriu nessa fase”, diz advogado

O advogado Sanderson Moura é mais um a entrar na polêmica do fechamento das igrejas. Os templos voltarão a ser fechados após decisão do Comitê do Pacto Acre sem Covid. A decisão é que as igrejas só devem voltar a realizar cultos presenciais no nível amarelo, considerado de atenção. O Acre, no momento, se encontra na fase de alerta (laranja).

Dias atrás, o governo havia alterado o decreto e permitido a volta do funcionamento dos templos religiosos com 20% da capacidade, mas o Ministério Público Estadual (MPAC) e o Ministério Público Federal (MPF) fizeram uma recomendação conjunta contra a autorização, o que acabou aceito pelo comitê.

O assunto voltou a virar polêmica com a insatisfação pública de diversas autoridades religiosas e também sem ligação com as igrejas. É o caso do advogado criminalista Sanderson Moura.

Em uma rede social, o advogado citou o princípio da isonomia para afirmar que se as igrejas vão ser fechadas, o correto é que todas as outras atividades que foram autorizadas a funcionar também fechem as portas.

