Rio Juruá seca e regiões entram em estado de alerta e alerta máximo

O Rio Juruá encontra-se com nível de água muito baixo em várias regiões. Por conta da seca, a Unidade de Situação e Monitoramento Hidrometeorológico da Secretaria de Estado do Meio Ambiente classifica em estado de “alerta” e “alerta máximo” as regiões de Porto Walter e Marechal Thaumaturgo, respectivamente, porque o volume da água está próximo ou abaixo das cotas mais críticas para o verão.

Mas não é só no Vale do Juruá que a situação requer cuidados. Na leitura desta quinta-feira (30), os pontos de monitoramento localizados na Bacia do Rio Acre apresentaram elevação, exceto Aldeia dos Patos. Xapuri não sofreu alteração de nível, até o horário indicado, na leitura das 7 horas.

A plataforma de Assis Brasil permanece com falha nos dados de nível e Riozinho do Rôla nos dados de chuva. De acordo com as cotas de monitoramento de estiagem do satélite TerraMA, o Rio Acre permanece em alerta máximo nas regiões de Brasileia e Rio Branco e de observação em Xapuri.

O Riozinho do Rôla permanece em alerta máximo. Segundo a Agência Nacional de Águas (ANA) não houve registro de chuvas significativas nas últimas 24 horas.