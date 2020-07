Prorrogadas inscrições de processo seletivo para Assistência Social em Rio Branco

O período de inscrição no processo seletivo simplificado para a área da Assistência Social foi prorrogado pela prefeitura de Rio Branco. O prazo encerraria nesta quinta-feira, 30, mas foi adiado para 31 de julho. Uma instabilidade no sistema da plataforma teria motivado a prorrogação das inscrições.

A retificação do edital será publicada no Diário Oficial até a manhã de sexta-feira. A Comissão Organizadora garante ainda que ninguém será prejudicado e pediu para, quem tiver problemas, relatar o ocorrido. A inscrição e o envio da documentação é feita no endereço eletrônico www.riobranco.ac.gov.br.

Serão contratados temporariamente 81 (oitenta e um) servidores, sendo 23 (vinte e três) com formação em Nível Superior, 54 (cinquenta e quatro) de Nível Médio e 4 (quatro) de Nível Fundamental. Os salários variam de R$ 1.350 a R$ 2.700. A jornada de trabalho para as todas as funções é de 40 (quarenta) horas semanais, com exceção da função de assistente social e psicólogo que serão de 30 (trinta) horas por semana.

O resultado está previsto para o dia 10 de agosto de 2020. Até a manhã desta quinta-feira, cerca de 1.373 inscrições foram realizadas pelo site da Prefeitura de Rio Branco.

