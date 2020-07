Prefeitura reabastece farmácia municipal de Sena Madureira com diversos medicamentos

Desde o último sábado, a Farmácia Municipal Agnaldo Chaves, localizada na cidade de Sena Madureira, vem sendo reabastecida com diversos medicamentos. A aquisição dos remédios, inclusive alguns receitados para o tratamento da Covid-19, é uma ação do prefeito Mazinho Serafim (MDB) por meio do trabalho de profissionais da secretaria municipal de saúde.

De acordo com a farmacêutica Lanna Karen, que atua na unidade do município, todos os medicamentos que chegam à farmácia municipal compõem a rede básica de saúde, ou seja, não são todos os remédios que são possíveis ser entregues aos moradores por meio desse serviço.

“Até esta terça-feira, 28, já estamos com três notas de entrega. Conseguimos reabastecer a carta de medicamentos para hipertensos, diabéticos, repor os medicamentos dados na rede básica”, explica, salientando que a farmácia atende as receitas de medicamentos básicos.

Chegaram remédios também como Dipirona, Azitromicina, Complexo B, Ambroxol, Sulfato Ferroso, Loratadina, Ibuprofeno, Hidróxido de Alumínio, Prednisolona, e outros medicamentos.

“Temos dado atenção para ter os medicamentos aqui e os que não conseguimos é porque estão em falta no mercado, inclusive nas farmácias particulares. Medicamentos infantis não têm faltado e de adultos os que ainda não chegaram, vão chegar em breve”, afirma a farmacêutica.