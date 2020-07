Prefeitura e Funtac firmam parceria por qualidade em obras

Sabe aquele asfalto que se pavimenta uma rua e que não aguenta um período de chuvas infelizmente tão comum no Acre? A prefeitura de Rio Branco promete acabar com essa história.

Pelo menos é o objetivo de uma parceria firmada com a Fundação de Tecnologia do Estado do Acre (Funtac) para a prestação de serviços de controle tecnológico em obras de pavimentação e civis. O objetivo é que o município seja auxiliado pela instituição no controle de qualidade das obras executadas.

Nesta quinta-feira, 30, o secretário municipal de obras, Edson Rigaud, e a diretora executiva da Funtac, Paola Daniel, fizeram uma reunião de alinhamento para o início da fiscalização nas intervenções realizadas pela Seinfra já na próxima semana.

“Nós vamos nos empenhar bastante na execução desses laudos periciais para verificar se as empresas contratadas pela Prefeitura de Rio Branco realmente estão cumprindo o que foi contratado”, disse a diretora da Funtac.

De acordo com Edson Rigaud, por determinação da prefeita Socorro Neri, a ordem é fazer fiscalizações minuciosas e constantes em todos os serviços de infraestrutura sob responsabilidade da Seinfra, especialmente nas obras de pavimentação da cidade. “Todos os serviços da Prefeitura vão passar por exames laboratoriais para garantir a qualidade das nossas obras. A prefeita tem feito a autorização de várias ordens de serviço nos últimos dias para aproveitar ao máximo o período de estiagem e essa fiscalização será feita de forma contínua e com muita intensidade a partir da próxima semana”, finalizou.