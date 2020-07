Polícia da Paraíba anuncia prisão de homicida acreano procurado em três estados

Sem fornecer detalhes, a Polícia Civil da Paraíba anunciou que prendeu na manhã desta quinta-feira (30) um homem acusado de praticar homicídio na cidade de Rio Branco, no Estado do Acre. A ação teve apoio de policiais civis de Pernambuco.

O preso, que era procurado pela Justiça e considerado foragido, foi localizado por equipes do Grupo de Operações Especiais (GOE) da Polícia Civil da Paraíba. Ele estava escondido em um imóvel situado na Rua Irmão Antônio Reginaldo, no bairro do Bessa, em João Pessoa.

O indivíduo era procurado por policiais de três Estados. Após a prática do crime, o homem fugiu para Pernambuco e, em seguida, para Paraíba.

Além do Acre, a Polícia Civil de Pernambuco também vinham investigando o paradeiro do acusado. Segundo a delegada Karina Torres, o GOE da Paraíba foi acionado por equipes do Estado vizinho.

O GOE recebeu informações da Polícia Civil de Pernambuco sobre a prática do crime e possível esconderijo do acusado em João Pessoa.

“Foi cumprido o mandado de prisão contra o foragido do Rio Branco, por prática de homicídio. A ação ocorreu por volta das 8h da manhã, em apoio à Polícia Civil de Pernambuco, que repassou informações sobre a localização do preso, afirmou a policial.

O homem será apresentado ao Poder Judiciário e, em seguida, transferido para o Acre, para cumprimento do mandado de prisão.

Assessoria de Imprensa Polícia Civil da Paraíba