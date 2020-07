Novo helicóptero do governo chega ao Acre no próximo mês de setembro

Usando o seguro do helicóptero que sofreu um acidente na BR-364 em janeiro deste ano, o governo do Acre está adquirindo uma nova aeronave, que deve chegar ao Acre e entrar em funcionamento já no próximo mês de setembro.

A escolha foi pelo mesmo modelo do interior, um Esquilo B2. A diferença é que modelo mais completo e mais moderno.

Com capacidade para transportar 6 pessoas, incluindo a tripulação, o helicóptero fabricado em 2013 possui cerca de 500 horas de voo. A aeronave de asas rotativas, que será batizada de Harpia 04, tem previsão de chegar ao Acre e ser incorporada a frota do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer).

O governador vistoriou em São Paulo, nesta quarta-feira, 29, na companhia do diretor de Transporte Aeronáutico do Gabinete Militar, tenente-coronel Carlos Augusto Negreiros, e do coordenador do Ciopaer, Nayck Trindade de Souza, o novo helicóptero do governo.

O gestor explicou a importância histórica do transporte aéreo para salvar vidas na Amazônia, sobretudo no Acre. Devido as suas peculiaridades geográficas, muitas regiões do estado são apenas acessíveis com o auxílio deste tipo de aeronave.

“O transporte aéreo no nosso estado não é luxo, mas uma necessidade, principalmente para as populações que vivem nos lugares mais remotos e distantes das cidades. A vinda desse helicóptero será muito importante para darmos continuidade aos serviços realizados com muita competência pelos nossos guerreiros do Ciopaer em todos os municípios acreanos. O nosso objetivo é fortalecer ainda mais a frota de aeronaves do governo para que possamos atender quem mais precisa e ajudar a salvar vidas”, afirmou Cameli.

Criado em 2009, o Ciopaer realiza as mais diversas missões aeromédicas, na realização de buscas e resgates e é um importante aliado da Segurança Pública no enfrentamento à criminalidade. O coordenador Nayck Trindade comemorou a aquisição e enfatizou que a chegada do helicóptero era bastante aguardada.

“A confirmação da compra desta aeronave demonstra o empenho do governo em querer proporcionar um serviço aéreo de qualidade para a população e também para os integrantes do Ciopaer. Estamos esperando tão somente a conclusão de todos os trâmites relacionados a documentação para que possamos retomar nossas atividades com esse modelo de asas rotativas”, ressaltou.