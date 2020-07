Mesmo no PSL, Rocha pede que tucanos recebam governador Gladson com “carinho”

Separado há cerca de um mês de sua esposa, o pintor Claudenir Oliveira Cardoso, de 46 anos, resolveu praticar um “ato de coragem” na tarde deste sábado, 25, dentro da loja de departamentos Riachuelo, localizada no Via Verde Shopping em Rio Branco, na frente de centenas de clientes. Ele usou um microfone e com flores na mão resolveu pedir perdão a amada Wiliane Cristina Martins, de 36 anos.

O pedido de reconciliação demorou poucos minutos, pois Wiliane deixou Claudemir no “vácuo”. Envergonhada, ela saiu às pressas do Shopping e o pintor correu até ela. Já no estacionamento, os dois discutiram e de acordo com testemunhas, a ex-esposa estava com as flores na mão “irada” com a atitude do ex-marido.

O ac24horas conseguiu falar com Claudenir por telefone, que afirmou “ser um ato desesperado de amor”. “Eu errei e tô aqui na frente dela e de todos pedindo perdão. Todos estão nos dando parabéns, mas parece que ela não gostou. Eu coloquei nas mãos de Deus”, disse.

Já Wiliane afirmou a reportagem que não existe possibilidade reconciliação. “Pode colocar em rede nacional, eu não volto para ele. Eu já apanhei. Já nos separamos 17 vezes e ele é acostumado fazer esse tipo de papel na frente dos outros’, disse a manicure.

A mulher afirmou que o ex-esposo armou tudo para ela ir no Shopping. “Ele me chamou como amigo para comprar as roupas da nossa filha. Eu fui. Se eu soubesse que isso ia acontecer, jamais teria ido”, desabafou.

Após discussão, Claudenir e Wiliane ainda chegaram a ir num motel próximo ao Shopping, mas após ela ficar ciente pela reportagem que o vídeo dela dando fora em seu ex estava bombando na internet, resolveu sair do local. “Eu não volto mais! Me esquece!”, disse a mulher.