Líder do CV que ostentava riqueza é preso em carro de luxo com R$ 36 mil em espécie

Uma investigação dos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE) resultou na prisão do líder de alta periculosidade da organização criminosa Comando Vermelho, Lídio Paiva. Com ele, foi apreendido um carro de luxo e uma quantia de R$ 36 mil em espécie. A prisão ocorreu na manhã desta quinta-feira (30). Ele estava dentro do veículo, um carro avaliado em R$ 70 mil, quando foi pego nas proximidades de um supermercado no bairro Aviário, em Rio Branco.

De acordo com a polícia, o membro da facção já estava sendo investigado e monitorado há meses, e hoje foi cumprindo o mandado de prisão em desfavor do faccionário pelo crime de um roubo qualificado ocorrido no ano de 2015. As investigações também apontam que o preso, além de ser uma liderança do CV, ostentava bens de valores elevados, obtidos provavelmente com o dinheiro do crime.

Dentro do veículo, os agentes encontraram em posse do membro da facção em uma sacola plástica o valor de R$ 36 mil. No momento da ação dos policiais, o líder da facção não reagiu à prisão. “É um duro golpe nas organizações criminosas que perdem uma liderança e têm prejuízo financeiro em bens supostamente adquiridos de forma ilícita. Será instaurado inquérito para investigar a procedência do dinheiro e dos bens, uma vez que Lídio não tem emprego fixo e não comprovou, no momento da prisão, a origem do dinheiro e dos bens apreendidos. A DCORE está atenta e agindo fortemente contra as organizações criminosas atuantes no Estado do Acre.”, enfatizou o delegado Leonardo Santa Bárbara.

O criminoso foi encaminhado à Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) no bairro Cadeia Velha e será conduzido ao Penitenciária Francisco d’Oliveira Conde.