Jarude denuncia falta remédios nas UBSs e líder da prefeita admite dificuldades

O vereador Emerson Jarude (MDB) usou o seu tempo nesta quinta-feira, 30, para disparar críticas à gestão da prefeita Socorro Neri (PSB) pela falta de medicamentos nas Unidades Básicas de Saúde de Rio Branco.

O vereador mostrou em sessão online, relato da morada, Rossilene Anastácio, que falava acerca da falta de azitromicina e outros medicamentos na Unidade Cláudia Vitorino.

O vereador aproveitou e ironizou a fala da Secretária de Planejamento, Janete Santos, feita na semana passada que a Prefeitura não precisava realocar R$ 22 milhões destinado a infraestrutura para a saúde.

“O questionamento que fica é o seguinte: a secretária Janete mentiu ao dizer que tinha recursos para a saúde ou se de fato os recursos existem e o que falta é gestão?”, indagou Jarude.

“Agora, eu peço ajuda dos senhores para a gente reivindicar da prefeitura aquilo que está faltando medicamentos em postos de saúde. Em plena pandemia as pessoas estão procurando remédio e não acham! Mas isso, infelizmente, acontece por questões eleitorais, afinal com remédios você não consegue fazer inauguração, com remédios você não assina uma ordem de serviço, como tá acontecendo em todos os cantos. Isso é uma prática não só da Socorro Neri, mas infelizmente em todo o país”, afirmou.

Em resposta a Jarude, a líder da prefeita na Câmara, vereadora Elzinha Mendonça (PSB) admitiu que há dificuldades no sistema de saúde pública de Rio Branco e afirmou que, em conversa com o Comitê Municipal da Covid-19 e a Secretaria de Saúde, Maria Jesuíta, ficou acordado que virão à Câmara explicar o que será feito com os R$ 5,8 milhões destinados à compra de medicamentos e ações para o Covid-19.

“Existe sim dificuldades, mas não podemos fechar os olhos diante das coisas que estão acontecendo. Diante de umas falas aqui, eu estava falando com a Secretária de Saúde pra gente trazer algumas informações para que a gente possa esclarecer algumas coisas”, afirmou a parlamentar.