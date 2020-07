“Isso não cabe mais no sistema democrático”, diz N.Lima sobre outdoors do Bolsonaro pichado

O vereador N.Lima (Progressistas) criticou nesta quinta-feira, 30, a ação de vândalos que picharam os outdoors espalhados por Rio Branco do movimento encabeçado por representantes do setor agropecuário, que resolveram declarar o apoio ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

O parlamentar repudiou o episódio e cobrou ação das autoridades da segurança pública para identificar os vândalos.

“Essa manifestação do agronegócio é iniciativa pessoal e de setores privados. A gente pede que as autoridades tomem providência porque isso não cabe mais no sistema democrático do país. Fica nosso repúdio contra esse ato de vandalismo”, pontuou.

Nos outdoors, frases como “o agronegócio do Acre está com Bolsonaro” e também uma das frases mais usadas pelo presidente:“Deus, Pátria e Família”. A ação dos vândalos gerou reclamação de diversos apoiadores do Bolsonaro e idealizadores do movimento.