Grupo promete protesto em frente ao José de Melo contra a contratação de Bruno

Um grupo de mulheres está organizando para esta sexta-feira, 31, um ato de protesto às 7h da manhã, em frente ao Estádio José de Melo. O motivo, seria a contratação do goleiro Bruno Fernandes, 35 anos, ex-Flamengo, pelo Rio Branco Football Club (RBFC).

A contratação do goleiro anunciada no domingo, 26, ainda continua nas rodas de conversas de muitos acreanos e gerou muita polêmica nas redes sociais. A manifestação ocorre no dia que o goleiro chega em Rio Branco (AC). A previsão é de que Bruno desembarque às 12 horas no Aeroporto Internacional de Rio Branco.

Uma das integrantes do grupo de mulheres, Gracinha Manchineri, em entrevista ao ac24horas, informou que o movimento é aberto para homens, mulheres e a todos que queiram participar. Ela recomendou que aquelas pessoas que aderirem compareçam vestidas de preto e máscara preta.

O mesmo grupo é responsável por uma petição que ultrapassou a marca de mil assinaturas pedindo o cancelamento da contratação do ex-goleiro do Flamengo. Na petição online, o grupo alega que a contratação é uma “afronta” à sociedade e pediu revogação da contratação “imediata” pelo clube.

O abaixo-assinado pede ainda que o Rio Branco Futebol Clube, acrescente em seu estatuto, a proibição de contratar homens condenados por crimes contra mulheres.