Em combate ao tráfico humano, PRF aborda motoristas em rodovias do Acre

É comemorado o Dia Internacional de Combate ao Tráfico de Seres Humanos nesta quinta-feira (30). Para celebrar a data, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Acre se uniu e diversos parceiros e desenvolveu ações em alusão à campanha mundial de combate ao tráfico de pessoas. Desde o início desta semana, as equipes participam de reuniões com integrantes dos Conselhos Tutelares e conscientizam os condutores. Hoje, as ações ocorreram na BR-317, na Unidade Operacional da PRF, em Xapuri, e nas proximidades da fronteira.

A ideia é alertar a sociedade contra os atos atentatórios à dignidade humana, informar os canais para denúncia, incentivar a integração entre os órgãos participantes e realizar fiscalizações para combater essas práticas, principalmente, na região de fronteira. Nesta quinta-feira, os PRFs abordaram de forma educativa os condutores e distribuíram materiais informativos.

Foram alcançados pela ação motoristas e passageiros. A polícia fiscaliza os viajantes, com foco nas pessoas mais suscetíveis ao tráfico humano: crianças e adolescentes do gênero feminino, mulheres jovens e estrangeiros.

A data de 30 de julho serve como símbolo para alertar à sociedade que o tráfico de seres humanos existe e deve ser combatido por todas as pessoas, seja dos entes públicos, particulares e sociedade de modo geral. A PRF orienta algumas formas de prevenção contra os crimes que atentam contra a dignidade humana: duvidar de propostas de emprego fácil, nunca aceitar caronas de pessoas estranhas, não disponibilizar cópias de documentos pessoais (identidade e passaporte, por exemplo); no caso de realizar viagens, deixar contato e local de onde irá se hospedar com parentes e, sempre que possível, avisar amigos e familiares situações suspeitas, independentemente do tipo e destino da viagem.

Em caso de Tráfico de Pessoas e demais crimes, faça denúncia pelo número 180, Disque 100 ou pelo telefone da PRF 191.

Fonte: PRF/Acre