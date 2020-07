Dirigente tucano diz que filiação de Gladson não atrapalha Minoru: “pelo contrário, fortalece”

O presidente do diretório estadual do PSDB, Manoel Pedro, o Correinha, recebeu a notícia da filiação do governador Gladson Cameli ao seu partido de maneira eufórica. O dirigente afirmou que a vinda do Chefe do Palácio Rio Branco já era esperada e que conversas passadas reforçaram isso.

“Nós fomos o primeiro partido a abrir as portas a ele quando ele reclamou a cerca de um ano de que o clima não estava bom em seu partido. Ainda com o vice Rocha, nós abrimos as portas orientados também pela direção nacional”, disse.

Correinha frisou que apesar de Cameli se filiar durante as articulações do processo eleitoral de 2020, entende que o governador é “sábio” e tudo indica que a pré-candidatura do professor Minoru Kinpara, líder em todas as pesquisas de intenções de votos até o momento, não será afetada.

“Acredito que o governador será sábio em conduzir isso, acredito que tudo será equacionado no diálogo e quero muito que ele apoie o nosso candidato. Acredito que isso será feito, existe um trabalho sendo feito desde muito tempo e o nosso novo líder chegar para somar conosco”, disse.