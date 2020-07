Declaração de gado no Acre aponta queda de 18% em um ano

A pecuária, um dos setores mais importantes da economia do Acre, vive um momento complicado. A saída de gado do Acre para ser abatido em outros estados preocupa o setor. Quem conhece da realidade do campo diz que a situação é muito grave. O problema é que a retirada do gado influi na quantidade do rebanho existente no estado e também na arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), já que os animais estariam sendo “desviados”.

A preocupação é que no futuro falte gado no Acre e isso comprometa o preço final ao consumidor, além de atingir o setor de frigoríficos e matadouros, responsável pelo emprego de cerca de 1,2 mil pessoas no estado. Mas quantos animais saíram do Acre? Essa é uma pergunta que ninguém sabe responder com precisão no momento.

O único número comparativo que se tem confirmado seria assombroso e mostra uma diferença de mais de 600 mil bovinos a menos este ano, se comparado ao ano passado. Em 2019, o rebanho acreano oficial foi contabilizado em 3.513.820 animais. Este ano, o número é de 2.889.247. Uma diferença de 624.573 cabeças e uma queda de 18%.

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf) afirma que esses números não significam que todo esse gado saiu do Acre. “Esses números não são os de rebanho bovino, são os de animais declarados até agora. Com a pandemia e a confusão na cabeça dos produtores sobre a suspensão da vacina, o número de inadimplentes com a declaração está um pouco mais elevado do que o normal”, garante.

De acordo com o órgão, não tem como fazer essa afirmação. “Só poderemos ter a informações de quantos animais saíram do estado maior segurança após concluirmos a busca ativa desses inadimplentes e fecharmos o quantitativo de animais. Os inadimplentes serão responsabilizados pelo seus atos”, declara Jessé Monteiro, diretor técnico do Idaf.