Com 11 óbitos, Acre registra maior número de mortes por coronavírus nos últimos 37 dias

A inauguração do Diretório Municipal do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) em Xapuri, marcada para esta sexta-feira, 31, com a presença do senador Marcio Bittar e do deputado estadual Roberto Duarte, envia uma mensagem cristalina para a conjuntura pré-eleitoral no município.

Com a presença de dois nomes de peso no cenário político atual, o evento reitera que o partido não pretende abrir mão de disputar a prefeitura hoje administrada pelo PT. A agremiação continua conversando com as demais siglas da oposição, mas diz não descartar a possibilidade de sair até mesmo com uma chapa “puro sangue”.

“A vinda dos parlamentares garante que a candidatura do MDB no município é uma decisão tomada pela executiva estadual e municipal do partido”, afirmou ao ac24horas o pré-candidato Carlos Venícius, ao anunciar a inauguração do diretório.

Márcio Bittar e Roberto Duarte vêm a Xapuri para refutar os boatos de que o MDB estaria inclinado a abdicar da intenção de encabeçar uma chapa única dos partidos de oposição para enfrentar o atual prefeito Ubiracy Vasconcelos, que vai tentar a reeleição.

Para quem acreditou que Carlos Venícius já teria se conformado em ser candidato a vice-prefeito numa chapa encabeçada pela esposa do deputado estadual Antônio Pedro, a servidora do Tribunal de Justiça Carla Mendonça (PP), a inauguração desta sexta-feira é uma clara afirmação no sentido contrário.