Chegada antecipada foi medida para resguardar o atleta, diz RBFC

O “drible” que a diretoria do Rio Branco deu em todo mundo em relação a chegada do goleiro Bruno Fernandes foi uma medida decidida pelo clube para preservar o atleta de possíveis manifestações contrárias à sua contratação.

O goleiro é a principal contratação no campo esportivo já feita pelo Rio Branco em mais de 100 anos de existência. Em 2011, o volante Paulo Almeida defendeu as cores do Rio Branco e mesmo tendo sido campeão brasileiro pelo Santos e convocado para a seleção brasileira, nunca teve o protagonismo nos gramados igual ao de Bruno, que quando foi preso era considerado um dos melhores goleiros do país.

Fora de campo, sem dúvida alguma, o atleta é a contratação mais polêmica da centenária história do Estrelão.

Bruno Fernandes vai ser apresentado aos demais jogadores do elenco nesta sexta-feira, 31, e já começa a treinar no sábado. A determinação do Comitê de Acompanhamento da Covid-19 de treino sem a presença de público deve diminui as expectativas de manifestações contrárias e á favor da contratação do atleta.

Uma outra informação guardada à sete chaves pelo clube é o local onde Bruno vai ficar hospedado. O clube informou que para evitar possíveis protestos.

A diretoria estrelada acredita que com o passar dos dias, a polêmica se esfrie e o jogador possa ter sossego para trabalhar, o que vai ser facilitado pela exigência de treinos fechados e mesmo quando for anunciada a retomada do campeonato estadual, as partidas serão realizadas sem a presença da torcida.