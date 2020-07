Chef Natalino fará lives com colegas para discutir o rumo do setor no pós-pandemia

Em meio à pandemia da Covid-19 muita coisa mudou, empresários, políticos, jornalistas, artistas de diversos segmentos decidiram adotar as “lives” como forma de levar conteúdo e informações à população.

Um dos chef acreanos mais renomados, Natalino dos Santos, mais conhecido como “Chef Natalino” decidiu aderir as “lives” e montou uma programação de debates com vários outros chefs do Brasil para falarem sobre os desafios que o setor do ramo de alimentos irá enfrentar no pós-pandemia. As lives começarão nesta sexta-feira, 31, no Instagram do @chefenatalinodossantos.

Em entrevista ao ac24horas, o chef Natalino, que está atualmente, trabalhando em Vitória (ES), afirmou que as lives se darão por tema, entre eles a necessidade de se reinventar no pós-pandemia e a importância do apoio aos pequenos negócios e produtores locais.

“Um dos temas será de como alavancar seu restaurante pós-pandemia. Um tema bem legal. Vamos falar sobre carreira. Sabemos que depois dessa pandemia muita coisa vai mudar. Então cada um vai falar um pouco o que pensa e o que acha que deve mudar. O bate papo vai ser pelo meu instagram @chefenatalinodossantos”, encerrou.

Segundo levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), a partir de dados do mercado de trabalho do IBGE e da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho concluiu que o setor de alimentação e hoteleiro foi o mais afetado pela pandemia de Covid-19 nos últimos meses, seguido pelo setor de construção.

Mesmo com os restaurantes atuando por delivery, a demanda não foi a mesma de antes da pandemia. Com a quarentena, as famílias passaram a preparar alimentos dentro de casa, em vez de pedir entrega.