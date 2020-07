Bruno chega hoje em Rio Branco e proibição de aglomeração impede recepção de torcida

Em meio a toda polêmica, a diretoria do Rio Branco voltou a confirmar que está mantida a contratação do goleiro Bruno Fernandes, ex-flamengo.

O atleta chega ao Acre no final da manhã desta sexta-feira, 30. Por conta de toda a repercussão, a diretoria do Estrelão preferiu não fazer nenhuma apresentação oficial. Alguns torcedores do clube, que fazem parte do percentual que apoia a contratação do goleiro, chegaram a ensaiar uma recepção de boas vindas no Aeroporto de Rio Branco, mas não levaram a iniciativa adiante por conta da proibição de aglomeração por causa da pandemia da Covid-19. Fato que também deve esfriar qualquer manifestação contrária à chegada do jogador.

O presidente do Rio Branco, Neto Alencar, destacou que não vai faltar dinheiro para pagar o salário do atleta. O valor, que não foi anunciado e segue sendo um mistério, vai ser pago por uma empresa parceira do Rio de Janeiro, que viabilizou a contratação de Bruno, e de dois empresários do Acre que prometeram contribuir com o pagamento. Alencar não divulgou as empresas.

Após o anúncio da contratação de Bruno, o Rio Branco perdeu o apoio que recebia da rede de supermercados Araújo que ajudava no fornecimento de alimentação aos atletas da base do clube.

A chegada de Bruno coincide com a volta dos treinamentos no futebol acreano, autorizada pelo Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19.

Bruno Fernandes foi condenado a mais de 20 anos em 2013 pelo homicídio triplamente qualificado de Eliza Samudio e pelo sequestro e cárcere privado do próprio filho.