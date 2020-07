Bolsa Família e auxílio fazem circular R$ 104,3 milhões no Acre

No Acre, o programa Bolsa Família atenderam 90.815 famílias no mês de julho. Com o Auxílio Emergencial, são R$ 104.371.200,00 em circulação no Estado, segundo o Ministério da Cidadania.

No País, chegou a 14,283 milhões de famílias atendidas em todo o país em julho. O pagamento iniciado no dia 20 segue até 31 de julho. Mais de 95% do público beneficiário recebeu o Auxílio Emergencial do Governo Federal destinado às pessoas mais vulneráveis para ajudar no enfrentamento da crise causada pelo novo coronavírus. Com esse recurso, a renda média das famílias foi de R$1.115,05, num investimento de mais de R$ 15,1 bilhões do Governo Federal.

Das 14,283 milhões de famílias, 704.125 permaneceram na folha de pagamento regular do programa, o que representa um aporte de R$ 112,7 milhões por parte do Governo. A lei determina que o pagamento do benefício seja o financeiramente mais vantajoso para o beneficiário, entre Bolsa Família e Auxílio Emergencial.

Segundo o governo federal, as regiões historicamente mais vulneráveis são as maiores contempladas pelo benefício. A região Nordeste concentra o maior número de beneficiários. Ao todo, são sete milhões de famílias, e mais de 6,8 milhões receberam via Auxílio Emergencial, num investimento de R$ 7,6 bilhões. Três estados da região tiveram repasses superiores a R$ 1 bilhão: Ceará (R$ 1,08 bilhão), Pernambuco (R$ 1,17 bilhão) e Bahia, com R$ 1,84 bilhão.

A região Norte conta com mais de 1,7 milhão de famílias beneficiárias, o que representa 12,58% do público do programa. O investimento supera os R$ 2 bilhões.

Com o Auxílio Emergencial, são mais de 140 mil contemplados no período.