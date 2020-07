Bestene se diz surpreso com saída de Gladson: “ele não me disse nada”

Após o governador do Acre Gladson Cameli anunciar sua saída do Progressistas (PP) e filiação no PSDB, o ac24horas conversou com o deputado estadual José Bestene, uma das principais lideranças do Progressistas no Estado.

Por incrível que possa parecer, o parlamentar se mostrou surpreso com a notícia. “Eu não estou sabendo disso. Até onde eu sei, o Gladson permanece no PP. O que ele foi tratar com o Dória, governador de São Paulo, foi em relação à vacina da Covid-19, já que aquele estado está desenvolvendo uma parceria com a China”, disse.

Alertado de que a ida do governador ao ninho tucano já é de conhecimento público, Bestene afirmou que vai esperar ser comunicado por Gladson. “Eu falei com o governador hoje de manhã e em nenhum momento ele me disse que iria sair do partido. Eu não fui comunicado e até onde eu sei o partido também não”, afirmou o deputado.