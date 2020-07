Antes de desembarcar no Acre, Bruno já posou como ídolo e fez foto com criança

A Justiça do Acre publicou nove editais de bens para leilão eletrônico no dia 7 de agosto. São fazendas, motos e imóveis urbanos. Os interessados devem se cadastrar até 24 horas antes do leilão, confirmarem os lances e recolherem a quantia respectiva na data designada para a realização do leilão.

De acordo com os editais, se não houverem lances ou se os bens não alcançarem o lance mínimo fixado, será realizado o 2º leilão, no dia 21 de agosto, também na modalidade eletrônica.

Entre os bens a serem leiloados estão: Casa residencial no bairro Jardim Tropical, com terreno de 252 m² e área construída de 176,06 m² , avaliado em R$ 356 mil; Terreno rural medindo 30,7032 hectares, no município de Senador Guiomard, com sede construída em alvenaria, medindo 6x9m, curral de madeira, três tanques de piscicultura, açude, pomar doméstico e pastagens, com valor mínimo de R$ 237.648,33; motocicleta Honda 150 Titan, valendo R$ 2 mil; lote urbano no Joafra, bairro Mocinha Magalhães, com 250 m² e com preço fixado em R$ 80 mil; Lote urbano na rua Floriano Peixoto, com 158,40 m² e prédio com 138,60 m², valendo R$266.500; fazenda com 6.250,00 ha, estimada em R$ 1.369.029,60; um imóvel no Conjunto Habitacional Mascarenhas de Moraes, no bairro Floresta, próximo ao parque da maternidade, com 261,25m² e edificação de uso comercial, com preço de R$ 246.687,73; um lote de terra na rua Castelo Branco, no bairro Estação Experimental, medindo 1.468,88m² e avaliando em R$ 587.552,00; Fazenda de 6.250,00 ha, de R$ 1.875.000,00.