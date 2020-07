Acre teve mil índios infectados com Covid-19 até o mês de julho

A Comissão Pró-Índio do Acre informou nesta quarta-feira (29) que passou de 1.000 o número de indígenas testados com Covid-19 no Acre. Mais de metade dos casos confirmados está nas Terras Indígenas.

O ONG diz que falta testagem em massa, algo que pode esconder que o número de infectados pode ser várias vezes maior que os registrados nos boletins oficiais.

As medidas de isolamento, uso de máscaras e higienização das mãos são importantes para deter o avanço acelerado da doença e precisam ser reforçadas. “Felizmente, junto com o aumento dos casos de Covid-19, também sobe o número de indígenas curados nas aldeias”, conclui a CPI.