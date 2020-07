Acre apresenta relatórios do programa de redução de gases do efeito estufa

O Governo do Estado do Acre, por meio do Instituto de Mudanças Climáticas (IMC), publicou em sua página oficial nesta quinta-feira, 30, os relatórios conclusivos da Fase I do Programa REM (REDD Early Movers – em português: REDD+ para pioneiros). O programa é um incentivo financeiro de compensação, não reembolsável, por resultados em Redução de Emissões de gases de efeito estufa provenientes do Desmatamento e da Degradação florestal (REDD+).

No Acre, o Programa REM é financiado pela República Federal da Alemanha e pelo Reino Unido por meio do Kfw (Banco de Desenvolvimento da Alemanha). No Brasil, o Governo do Acre foi o primeiro a receber a contribuição financeira. Em sua primeira fase foram firmados 147 Convênios que beneficiou diretamente 21.940 famílias com atividades voltadas para o manejo sustentável de florestas e aumento de estoques de carbono florestal.

RELACIONADAS

Desse total, 7.929 indígenas foram beneficiários em 28 Terras Indígenas. Outros 6.509 são produtores agroextrativistas, ribeirinhos e assentados. Na Agricultura Familiar, mais 3 mil famílias também foram beneficiadas. Na Piscicultura e Bovinocultura outras 4.502 contempladas. Os projetos possibilitaram a capacitação, aquisição e manutenção de equipamento para sistemas agroflorestais e de escoamento, assistência técnica, insumos, regularização fundiária, apoio logístico e fomento à produção, entre outros.

Para conhecer os projetos REDD no Acre, acesse o link com os relatórios na versão Português e Inglês: http://imc.ac.gov.br/governo-do-acre-apresenta-relatorios-do-programa-rem-acre-fase-i/