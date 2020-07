920 profissionais de saúde do Acre testaram positivo para Covid-19

Já são 4.175 notificações de exames para Covid-19 entre os profissionais da Saúde no Estado do Acre. Desse total, 920 casos apresentaram resultado positivo para o novo coronavírus. Categoria altamente exposta, o poder público tem adotado algumas medidas para tentar reduzir os impactos na saúde mental desses profissionais.

Nesta quinta-feira, 30, por exemplo, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesacre) lança o Programa de Acolhimento Psicológico Remoto aos Servidores da Linha de Frente à Covid-19 (Acovida).

“Os atendimentos serão realizados via teleconsulta por psicólogos do Núcleo de Assistência à Saúde do Trabalhador e, caso necessário, os profissionais serão encaminhados para atendimento presencial no Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest)”, explica a coordenadora do Cerest, Eliane Costa, em entrevista à Agência de Notícias do Acre.