PRF já apreendeu mais de 300 quilos de drogas no Acre em 2020

A quantidade de droga apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) mostra o que não é novidade há muito tempo, o Acre é um importante corredor do tráfico de entorpecentes.

De acordo com os número da PRF, em 2020 já foram apreendidos cerca de 316,30 kg de drogas. Esse número é 25,30% maior que as apreensões realizados no ano passado durante o mesmo período.

A última apreensão aconteceu na madrugada desta quarta-feira (29), quando uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou um veículo no km 110 da BR-317, em Senador Guiomard (AC). Dentro do automóvel estava apenas o condutor de 39 anos de idade.

Durante a entrevista policial, o motorista ficou extremamente nervoso, não soube responder com precisão as perguntas formuladas a ele e apresentou várias informações contraditórias. Os PRFs realizaram uma busca veicular de forma minuciosa e localizaram, sob o banco traseiro, um fundo falso. No interior do compartimento preparado, havia 2 tabletes envoltos em fita adesiva contendo substância com características de cocaína. A droga foi constatada no teste preliminar.

Diante do flagrante delito, ao receber voz de prisão, o homem confirmou a propriedade. Disse ainda que comprou o entorpecente, por R$ 13 mil, na cidade de Brasileia (AC), fronteira com a Bolívia e que revenderia tudo na cidade de Ji-Paraná (RO) com a intenção de lucrar. O veículo e a droga (2 kg de pasta-base de cocaína) foram apreendidos e encaminhados, com o preso, para Delegacia Geral de Polícia Civil em Senador Guiomard.

Entre janeiro e julho de 2019, a PRF apreendeu 252,42 kg de drogas (maconha e cocaína), com 26 pessoas presas. No comparativo com o mesmo período de 2020, foram 316,30 kg (maconha, skunk e cocaína) e 24 pessoas flagradas por tráfico de entorpecentes pela Instituição, nas rodovias federais BR-317 e 364, no Acre. Representando aumento de 25,30 % na apreensão total de drogas, no biênio.