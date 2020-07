No Acre, queimadas urbanas crescem mais que rurais

Nesta quarta-feira, 28, integrantes do Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19, irão se reunir para emitir uma opinião acerca das recomendações do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) e Ministério Público Federal (MPF), que pediu a suspensão imediata do decreto que autorizou a reabertura dos templos com no máximo 20% de lotação.

Segundo informações repassadas ao ac24horas, por uma fonte palaciana, ainda não foi tomada uma decisão oficial. Os MPs deram um prazo de 48 horas para manifestação do Estado. O Comitê deve se reunir para a análise da decisão.

Na segunda-feira, 28, MPAC e MPF emitiram uma recomendação pedindo que os efeitos do decreto sejam suspensos, até que o seu conteúdo seja submetido e apreciado pelo Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19, para que este, juntamente com os órgãos de natureza técnica sobre a Covid-19, os quais possuem competência para avaliar medidas atinentes à pandemia no estado levando em consideração os critérios técnicos e científicos.