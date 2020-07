Homem é ferido com uma facada enquanto caminhava no Parque do São Francisco

A Polícia Civil acreana, por meio de investigadores da 1ª Regional de Polícia, elucidou mais uma morte ocorrida em Rio Branco, a do motoboy identificado como Denilson da Silva Cunha ocorrida no ultimo dia 11, quando o entregador ultrapassou sinal vermelho e invadiu a preferencial no cruzamento da Rua Pernambuco com a Avenida Nações Unidas, um dos mais movimentados de Rio Branco.

Após intensa investigação o suspeito por ter provocado o acidente que vitimou o motoboy foi identificado e na segunda-feira, 27, foi conduzido a sede da regional para prestar depoimento do delegado Alex Danny, responsável pelo caso.

De acordo com as investigações, passava das 21h quando Denilson da Silva ultrapassou o sinal vermelho e invadiu a preferencial do cruzamento colidindo com um veículo de passeio, modelo HB20. O jovem chegou a ser socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro de Rio Branco, mas não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois.

As informações de que o entregador estava sendo perseguido por outro veículo no momento do acidente levou os investigadores a realizar uma vasta pesquisa de coleta de imagens de videomonitoramento na região. Foram coletadas mais de 20 horas de imagens que foram checadas de forma minuciosa até ser possível identificar o veículo que perseguia o motoboy e consequentemente, identificar o seu condutor. Durante as investigações, que durou exatos 13 dias, diversas testemunhas do caso foram ouvidas.

“Na sexta-feira, 24, após 13 dias de intensas investigações, conseguimos identificar o condutor do veículo que perseguiu a vítima até que esse avançasse o sinal vermelho e colidisse com outro veículo. Identificamos ainda que o motivo para a perseguição foi o fato do motoboy ter colidido de forma leve no veículo Argo de cor preta, conduzido pelo suspeito da perseguição”, comentou o delegado Alex Danny.

A caso tomou grande repercussão nas redes sociais e causou comoção chegando a ser realizada uma manifestação pacifica pelos colegas de profissão da vítima.

“Em exatos 13 dias conseguimos elucidar um caso complexo que precisou de grande dedicação e intensa analise de todo o material coletado. Foram mais de 20 horas de imagens de videomonitoramento, de vários pontos, que foram incansavelmente analisados por nosso investigadores, depoimentos de testemunhas e outros materiais comprobatórios coletados durante as investigações que possibilitou a identificar o condutor do veículo suspeito de ter provocado o acidente, que foi ouvido nesta segunda-feira pelo delegado responsável pelo caso. Parabéns aos investigadores que trabalharam diuturnamente para a elucidação de mais esse caso”, enfatizou o delegado-geral da Polícia Civil, Josemar Portes.

Agora o inquérito policial será concluído com o indiciamento do motorista pelo crime de homicídio culposo, quando não há intenção de matar e, será remetido ao Ministério Público para as medidas legais.