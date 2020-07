Fies 2020.2: candidatos podem se inscrever até a próxima sexta-feira (31)

Programa financia mensalidades em cursos superiores

Foram abertas ontem (28) e seguem até a próxima sexta-feira (31) as inscrições do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), programa do Ministério da Educação (MEC) destinado para concessão de financiamento para estudantes em cursos superiores oferecidos por instituições de educação particulares. As inscrições devem ser feitas no site do Fies.

O processo seletivo tinha a previsão de ser iniciado na semana passada mas, após o MEC identificar inconsistências na distribuição das vagas ofertadas pelas faculdades, foi adiado. De acordo com o cronograma atualizado, o resultado será divulgado no dia 4 de agosto. Já o período para inscrição dos pré-selecionados será de 4 a 6 do mesmo mês.

Estão aptos a participar da seleção os candidatos que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir da edição de 2010, alcançando a nota média nas provas igual ou superior a 450 pontos. Além disso, não podem ter zerado a redação e devem ter renda familiar mensal bruta, por pessoa, de até três salários mínimos.

Lista de espera Fies 2020.2

Aqueles que não foram pré-selecionados na chamada regular podem disputar uma das vagas ofertadas por meio da lista de espera. O procedimento de inclusão na lista é feito automaticamente, diferente dos outros processos seletivos do governo federal, como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e do Programa Universidade Para Todos (Prouni). O prazo da lista de espera do Fies 2020.2 vai do dia 4 até as 23h59 de 31 de agosto.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil