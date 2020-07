Comitê de Covid-19 autoriza volta dos treinos no futebol acreano

Nesta quarta-feira, 29, uma petição criada para colher assinaturas pedindo o cancelamento da contratação do goleiro Bruno Fernandes, 35 anos, ex-Flamengo, pelo Rio Branco Football Club (RBFC) ultrapassou a marca de 1 mil assinaturas.

A contratação do ex-goleiro do Flamengo gerou muita polêmica nas redes sociais e até saída de patrocinador das categorias de base e da treinadora do time feminino do Rio Branco, Rose Costa, que afirmou que sua história de vida como mulher e profissional a impedem de permanecer no Rio Branco.

A contratação foi anunciada no domingo, 26, pela presidente do clube, Neto Alencar, nas redes sociais do clube. O abaixo-assinado foi lançado na segunda-feira, 27, pelo movimento feminista do Acre. O movimento emitiu uma nota de repúdio após o anúncio da contratação de Bruno.

Na petição online, o grupo diz que a ação se trata de uma “afronta” à sociedade e pediu que a contratação seja revista “imediatamente” pelo clube.

“É uma afronta e um escárnio, sim, o Rio Branco tomar tal decisão em um estado que tem um dos mais altos índices de crimes de violência contra a mulher, segundo os dados do Monitor da Violência. Exigimos, que sua diretoria venha a público, diante da sociedade e de sua valorosa torcida, pedir desculpas pela afronta que fez Exigimos ainda uma manifestação dos patrocinadores, pois como consumidoras, não aceitaremos que empresas locais das quais somos clientes, patrocine esse tipo de iniciativa”, consta na petição.

O abaixo-assinado pede ainda que o RBFC, acrescente em seu estatuto, a proibição de contratar homens condenados por crimes contra mulheres.

Bruno foi condenado pelo homicídio triplamente qualificado de Eliza Samúdio e pelo sequestro e cárcere privado do filho Bruninho. As penas somadas chegaram a 20 anos e 9 meses de prisão.

