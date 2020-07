Duarte e Bittar visitam obras da 1ª creche de Senador Guiomard

A capital do Acre se encontra na 9ª colocação no gráfico de incidência da Covid-19 em municípios por habitantes no Acre. Rio Branco fica atrás de cidades como Assis Brasil, que está na primeira colocação, Bujari e Cruzeiro do Sul. No entanto, a cidade é a que mais acumula casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus no estado. Já são 8.808 pessoas que estão ou já foram contaminadas.

A capital também registra o maior número de óbitos em decorrência de complicações da doença. Até o momento, das 510 mortes já ocorridas, 335 aconteceram em Rio Branco, que está com uma taxa de letalidade em 3,7%.

O último boletim epidemiológico liberado pela secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) nesta terça-feira, 29, aponta 234 de novas pessoas infectadas. Agora, o total de pessoas que já se contaminaram com a doença passou para 19.366.

As 10 recentes vítimas fatais da doença são 5 pessoas do sexo masculino e 5 do sexo feminino, com idades entre 38 e 88 anos. Entre elas, 5 são de Rio Branco, 1 de Plácido de Castro, 1 de Acrelândia, 1 de Assis Brasil, 1 de Feijó e 1 de Rodrigues Alves.