Comitê diz que ainda é cedo para avaliar impactos da fase laranja

O coordenador do comitê municipal que monitora a Covid-19 em Rio Branco, o médico Osvaldo Leal, disse ao ac24horas nesta quarta-feira, 29, que ainda é cedo para avaliar os impactos da reabertura econômica, especialmente entre as atividades não essenciais, iniciada no dia 20 de julho na maior parte do Acre.

“Nas visitas de acompanhamento e orientação que temos realizado é perceptível que a maioria absoluta dos estabelecimentos comerciais tem cumprido as regras sanitárias”, observou Leal. “Hoje (29) estivemos no calçadão junto com o sindicato e a Associação dos Vendedores Ambulantes e a percepção do esforço no cumprimento das medidas sanitárias também foi observado”, completou.

O comércio de Rio Branco reabriu com restrições após mudança para fase laranja e a capital do Acre, Rio Branco, ser reclassificada para a fase de alerta. No Calçadão Benjamim Constant, no Centro, os camelôs iniciaram a nova fase com as lojas e barracas de vendas funcionando.

O comitê anti-coronavírus lembra que deve ser mantido o distanciamento social entre os clientes, higienização das mãos e dos ambientes e o uso máscaras para impedir a proliferação do vírus. Academias e cinemas ainda não podem reabrir na fase laranja, mas os templos religiosos obtiveram autorização especial para funcionar com 20% da capacidade.