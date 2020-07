Alan Rick visita obras apoiadas por seu mandato em municípios do Alto Acre

Prefeito recebeu representantes do Movimento Nacional de Luta pela Moradia em reunião nesta segunda-feira

Em um ato histórico, o prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, cumpriu a primeira agenda oficial na futura sede da Prefeitura Municipal. Ele recebeu nesta segunda-feira (27) o Movimento Nacional de Luta pela Moradia, onde ouviu as reivindicações do grupo e se comprometeu a endossar a luta dos ativistas garantindo o apoio da prefeitura municipal.

Em breve o novo prédio será oficialmente entregue e para Ilderlei Cordeiro, o fato de fazer seu primeiro despacho na nova sede para um assunto tão importante, é emblemático. “Estamos fazendo a primeira reunião, o primeiro despacho na futura sede da prefeitura, e sobre um assunto tão importante e que tenho buscado priorizar no meu plano de governo”, disse.

Há anos o Movimento Luta pela Moradia busca a parceria municipal para uma política de assistência social que contemple a parcela da população cruzeirense que necessita de um lar digno, somente com Ilderlei, o movimento viu a esperança de realizar o sonho destes cidadãos se aproximar.

Desde o início de seu mandado, o gestor tem buscado meios de cumprir a sua promessa e o objetivo é construir o primeiro complexo habitacional predial de Cruzeiro do Sul. Há meses, Cordeiro solicita a devolução do terreno onde funcionava a Radiobrás, que foi desativada. No início do mês ele chegou a ir até Brasília, onde se reuniu com o secretário adjunto da Coordenação e Governança do Patrimônio da União, Mauro Filho, para intermediar este processo.

“Fiz um cadastro junto à Defesa Civil com todo o histórico social de mais de mil famílias, entregamos para o ministro da Defesa, mas a cada troca de governo a luta ficava cada vez mais difícil, mas graças a Deus e uma emenda do Alan Rick, conseguimos dinheiro pra construir o primeiro complexo habitacional predial de Cruzeiro do Sul. Agora eu tento reaver o terreno que era do município e foi cedido à Radiobrás que fechou e agora queremos de volta, é muita burocracia, mas precisamos disso para dar continuidade a esse projeto que está quase finalizado e tenho fé que até o fim do meu mandato assinarei a ordem de serviço para iniciar esta obra”, disse.

Localizado no bairro do Remanso, o espaço tem cerca de 10 hectares.“Lá vai atender as demandas das famílias de baixa renda que não tem uma habitação. No local construiremos prédios com apartamentos e vai ter área de lazer, praça, creche, quadras, campo de grama sintética, área de caminhada, parque, mercados, enfim, um complexo com várias estruturas que vão beneficiar o desenvolvimento e a qualidade de vida da população”, detalhou o prefeito.

Ao todo, os levantamentos feitos demonstram que pelo menos duas mil famílias precisam ser atendidas pelas políticas de moradias. Além do terreno onde funcionava a Radiobrás, o prefeito informou que duas outras áreas foram compradas pelo município para serem destinadas à habitação e uma terceira já está sendo negociada. “Temos muitos problemas na questão habitacional, mas tenho fé que vamos solucionar todos eles até o final do ano. Já me comprometi com o movimento que se não conseguirmos construir as habitações, até o final do meu mandato, por conta de toda esta burocracia, faremos a divisão dos terrenos”, assegurou.