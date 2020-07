Xapuri confirma mais 10 casos e supera os 400 registros de Covid-19

O município de Xapuri superou a casa dos 400 casos do novo coronavírus, de acordo com os dados do último boletim da Secretaria Municipal de Saúde, divulgado nesta segunda-feira, 27.

Na mais recente atualização, foram acrescentados 10 novos casos positivos, sendo que 7 foram confirmados por meio de teste rápido (TR) e 3 por RT-PCR.

Com os últimos números, Xapuri acumula agora 403 casos de Covid-19 desde o início da pandemia no município. Os dois primeiros registros ocorreram no dia 27 de abril.

O boletim municipal informa ainda 26 em análise, 345 pessoas monitorados, 290 altas médicas (72% do total), 2 internações e 5 óbitos registrados.

Xapuri é o 10º colocado no Acre na incidência da doença com 1.961,4 casos por grupo de 100 mil pessoas, de acordo com os dados da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

No Alto Acre, o número de casos já atingiu os 1.700. No entanto, apenas 2 leitos estão ocupados, no momento, nas unidades de atendimento da regional, o que representa 10,2% de ocupação.